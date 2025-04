V nadaljevanju preberite:

V Frankfurtu bo med 15. in 19. oktobrom svoja vrata spet odprl največji sejemski dogodek na področju literature na svetu, Frankfurtski knjižni sejem. Država častna gostja bodo tokrat Filipini. Vendar sejem v zadnjem času že vsaj od ruske invazije na Ukrajino ni le knjižni – in z vojno med Izraelom in Hamasom v Gazi je politika na njem še bolj navzoča.