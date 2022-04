Skok med platnice, stran od instagrama in tiktoka

V nadaljevanju preberite:

Založba Beletrina je predstavila novo knjižno zbirko, namenjeno mladim od osmega leta naprej. Do leta 2026 bodo vsako leto izdali pet del slovenske in svetovne mladinske klasike, bodisi v posodobljenem jeziku ali svežem prevodu. Prvi letnik prinaša jezikovno osvežen ponatis Butalcev in knjigo Pridi, mili moj Ariel ter Alico v čudežni deželi, Malega princa in Ostržka, ki so jih prevedli Milan Dekleva, Jaroslav Skrušný in Dušanka Zabukovec.