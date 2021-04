Skrivnostno spletno življenje knjig

V nadaljevanju preberite:

Slovenska knjižna blogosfera šteje približno 30 bolj ali manj aktivnih blogov, ki jim pripadajo še profili na družabnih omrežjih. Ustvarjajo jih večinoma ženske, ki jim je skupna ljubezen do branja in knjig, in peščica moških, na primer Damjan Zorc (Peripetije), Tomaž Bešter (Konteksti), Matic Slapšak (Matic piše). Kakšen je njihov doprinos k bralni kulturi, ali so vplivneži v pravem pomenu besede, kako sodelujejo z založbami, ali za svoje delo prejemajo honorarje in ali je njihov vpliv mogoče izmeriti?



Svoja razmišljanja so prispevali Urška Bračko (Booknjiga), Nina Prešern (Gospodična knjiga) in Aljoša Harlamov, glavni urednik Cankarjeve založbe.