Skupnost, ki spodbuja in vzgaja

- Kristian Koželj (1984, Celje) je ­pesnik, esejist, gledališki igralec in knjižničar, predvsem pa mentor številnim mladim celjskim ustvarjalkam in ustvarjalcem ter pobudnik celjskega mednarodnega pesniškega festivala poezije in performansa Izrekanja.



- »Kjer ni skupnosti, v kateri se posamezniki medsebojno oplajajo, spodbujajo, vzgajajo, predvsem pa zavedajo, da obstaja nekaj, kar je večje od njih samih, se pojavi stagnacija in kasneje upad,« meni Koželj.



- Ob tem Koželj dodaja, da so knjižnice »vedno manj templji znanja in kulturne institucije, vedno bolj so informacijski eurospini, knjižničarji pa skladiščniki in blagajničarke.«