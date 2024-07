Slikanica kot medij sočutja

V nadaljevanju preberite:

Čeprav pogosto slišimo, da v umetnosti za otroke manjka obravnave »tabuiziranih« tem, ob hitrem pregledu ugotovimo, da so te skorajda že vseprisotne. Po eni strani se svetovna literatura za otroke naslanja na bogato tradicijo krutosti (brata Grimm, na primer, ne pozabimo tudi na Piko Nogavičko), po drugi pa se sodobni avtorji vse hitreje in vse nujneje odzivajo na družbene pretrese in zapletena, prej zamolčana vprašanja, denimo o spolni identiteti, okoljski krizi in sistemskem rasizmu.