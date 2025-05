Nodierova nagrada letos Primožu Vitezu

Primož Vitez je letošnji dobitnik Nodiereve nagrade za najboljši literarni prevod iz francoščine v slovenščino in sicer za prevod avtobiografske povesti Popotovanje po moji sobi (Voyage autour de ma chambre), ki jo je konca 18. stoletja napisal Xavier de Maistre in je lani je izšel pri Mladinski knjigi.

Nodierevo nagrado, s katero želijo dodatno izpostaviti in nagraditi delo prevajalcev, od leta 2018 podeljuje Francoski inštitut v Sloveniji v sodelovanju z Društvom za promocijo literarnega prevoda ATLAS (Association pour la promotion de la traduction littéraire) in Mednarodnim središčem leposlovnih prevajalcev CITL (Collège international des traducteurs littéraires d'Arles). Nagrajenec bo deležen tudi dvotedenskega bivanja v Mednarodnem središču leposlovnih prevajalcev v provansalskem mestu Arles.

Ko je bil leta 1790 zaradi sodelovanja v dvoboju obsojen na 42-dnevni hišni pripor, je Xavier de Maistre prišel na idejo, zakaj ne bi opisal svojega potovanja po sobi, v kateri je bil zaprt. Tako je vojak, ki nikoli prej ni razmišljal o pisanju, postal pisatelj.V Popotovanju po moji sobi se pripovedovalec, ki je po dvoboju pristal v hišnem priporu, odpravi raziskovat zelo omejen prostor okoli sebe, kot da bi raziskoval širna prostranstva.

Besedilo je tako napisan kot neke vrste parodičen potopis, včasih refleksiven, drugič humoren, v katerem pripovedovalec s pomočjo misli in domišljije uveljavlja svojo svobodo tudi v tem zaprtem položaju. Pisatelj, ki med drugim sledi načelu, da za učenje ni treba potovati, da je dovolj opazovanje tega, kar nas obdaja, svoje Potovanje spremeni v pravo filozofsko besedilo ali celo v nekaj, kar bi danes imenovali priročnik za osebni razvoj.

Priznanje tudi celotnemu opusu

Žirija v sestavi Tanja Lesničar Pučko, Florence Gacoin-Marks in Nina Gostiša je izbirala med ducatom prevodov in se soglasno odločila za prevod Primoža Viteza, saj so med drugim ocenili, da je pomensko zvest izvirniku in slogovno zelo blizu sodobnemu bralcu. »Branje tega dela je zelo tekoče, daleč od zastarele – in s tem avtorjevemu sporočilu škodljive – pompoznosti, ki je značilna za francosko besedilo. Kot zgled ravnotežja med zvestobo avtorju in prilagajanjem sodobnemu bralcu si ta prevod zasluži nagrado,« so zapisali v obrazložitvi.

Članice žirije so še dodale, da z nagrajevanjem prevoda De Maistrovega Popotovanja pozdravljajo tudi celotno prevajalčevo delo zadnjih let, zlasti prevode starejših del kot so Molièrova Šola za žene in Chamfortove Maksime. »Čeprav današnja založniška politika bolj podpira prevajanje sodobnih tekstov, še vedno pogrešamo nekatere klasike v slovenskem prevodu. Zato smo lahko Primožu Vitezu hvaležni, ker vztraja pri tovrstnem prevajanju in daje nefrankofonskim slovenskim bralcem možnost, da bi prišli v stik z nekaterimi vélikimi možmi preteklega časa in z njihovimi mislimi. Čeprav te misli pričajo o drugem obdobju naše civilizacije, pogosto še vedno lahko bogatijo naše razmišljanje o večnih človeških vprašanjih.«