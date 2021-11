Slovenska dela v zborniku književnosti LGBTQ+ za otroke in mladino

Pri angleški založbi Anthem Press je pred kratkim izšel zbornik mednarodne književnosti LGBTQ+ za otroke in mladino. Med 16 prispevki z vsega sveta je v zborniku tudi poglavje o slovenski otroški in mladinski književnosti, je sporočil urednik zbirke Lambda pri društvu Škuc Brane Mozetič.

Zbornik International LGBTQ+ Literature for Children and Young Adults obravnava literaturo LGBTQ+ za mlade po vsem svetu, v njem pa so zbrani prispevki, napisani z različnih znanstvenih in aktivističnih perspektiv, ki analizirajo, o čem govorimo, ko pišemo (ali ne pišemo) o temah LGBTQ+ za mlade. »Posamezna poglavja se osredotočajo na reprezentacije seksualnosti in spolnih identitet, prikazovanje družin LGBTQ+, cenzuro, prevajanje in izdajanje književnosti LGBTQ+ za mlade,« je povzel Mozetič.

International LGBTQ+ Literature for Children and Young Adults FOTO: Promocijsko gradivo

Medtem ko je bila po Mozetičevih besedah doslej mednarodno gledano dovolj poglobljeno obravnavana literatura LGBTQ+ za mlade v angleškem jeziku, je to prva knjiga, ki prinaša pregled otroške in mladinske književnosti LGBTQ+ z vsega sveta – »zlasti zunaj angleško govorečih držav oziroma kultur in jo povezuje s širšimi družbenimi, političnimi, jezikovnimi, zgodovinskimi in kulturnimi vprašanji«.

Mozetič je še poudaril, da je poleg Grenlandije Slovenija edina predstavnica manjših književnosti v zborniku in hkrati edina država iz Vzhodne Evrope. Avtor slovenskega poglavja Andrej Zavrl je po njegovih besedah predstavil položaj in različne pristope k pisanju o LGBTQ+ v Sloveniji v izvirno slovenskih in prevedenih besedilih otroške in mladinske književnosti. Posebno priznanje pa je pripadlo slovenski avtorici Alenki Spacal, saj ilustracija iz njene avtorske slikanice Mavrična maškarada (Škuc – Lambda, 2013) krasi naslovnico zbornika, še piše v sporočilu za javnost.