Svoboda kot razdalja med lovcem in plenom

V nadaljevanju preberite:

»Pišem ti, da bi se ti približal – četudi me vsaka beseda, ki jo zapišem, oddaljuje od tebe. (…) Pišem, ker so me učili, naj stavka nikoli ne začnem s ker. Ampak jaz nisem želel napisati stavka – želel sem se osvoboditi. Ker menda svoboda ni nič drugega kot razdalja med lovcem in plenom,« pripovedovalec zapiše v uvodnem nagovoru materi, hčeri belega ameriškega vojaka, ki je služil na rušilcu v zalivu Cam Ranh – pripovedovalec, ki ga je mama ljubkovalno poimenovala Cuki, cucek, saj da imaš nekaj rad, pomeni, »da to poimenuješ po nečem tako nepomembnem, da bo morda zato ostalo nedotaknjeno – in bo preživelo«.