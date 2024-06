Tamara Štajner med kandidati za nagrado Ingeborg Bachmann

V Celovcu bodo od 26. do 30. junija potekali 48. dnevi literature v nemškem jeziku, na katerih podelijo nagrado Ingeborg Bachmann. Med 14 avtorji, ki se potegujejo za nagrado, je letos tudi slovenska avtorica, glasbenica in violistka Tamara Štajner. Poleg nje se za nagrado poteguje še 13 avtorjev iz Avstrije, Nemčije in Švice.

Štajnerjeva se bo na letošnjih dnevih literature v nemškem jeziku predstavila na povabilo avstrijske literarne kritičarke Brigitte Schwens-Harrant. V Celovcu bo nastopila z besedilom o težavnem odnosu mati-hči in medgeneracijski travmi, ki odseva zgodovino njene lastne družine.

Pisateljica in violistka Tamara Štajner se je rodila leta 1987 v Novem mestu. Odraščala je v Krškem. Študij viole je zaključila na dunajski univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost. Za svoje umetniško in literarno delo je prejela različne štipendije. Leta 2020 je bila sprejeta v podmladek mainške Akademije za znanost in literaturo. Dve leti kasneje je sledil sprejem v Gutenbergovo akademijo. Redno objavlja v antologijah in literarnih revijah. Marca 2022 je pri nemški založbi Das Wunderhorn izšla njena prva pesniška zbirka Schlupflöcher (Vrzeli). Junija 2022 je bila v okviru Bachmannove nagrade štipendistka literarnega natečaja v Celovcu, je objavljeno na njeni spletni strani.

Maja letos je prejela pesniško nagrado južnotirolskega mesta Meran, vredno 8000 evrov. »Na zelo majhnem prostoru je v teh pesmih vznemirljiv spekter zvokov, podob in barv, ki se včasih pojavljajo v breztonskem šepetu, včasih trmasto in včasih glasno,« je takrat utemeljila žirija.

Kot je objavljeno na spletni strani Bachmannove nagrade, je leto dni po izdaji pesniške zbirke pri založbi Das Wunderhorn lani izšel njen romaneskni prvenec Raupenfell (Goseničina koža), ki je navdušil kritike.

Da 36-letnica piše v nemščini, in ne v svojem maternem jeziku, slovenščini, je kriv njen študij na dunajski zasebni univerzi za glasbo in umetnost. »Selitev na Dunaj mi je spremenila življenje,« je povedala v pogovoru za avstrijsko tiskovno agencijo APA. Že kot otrok je rada pisala, kot najstnica pa je bila neodločena, ali želi biti pisateljica ali glasbenica. Profesorica književnosti v Ljubljani ji je takrat svetovala študij glasbe. »Besede te bodo vedno čakale,« ji je rekla.

In dejansko so jo počakale, čeprav v tujem jeziku. »Ko sem začela govoriti nemško, sem opazila, da v tem jeziku veliko bolje izražam čustva. Nemščina je fantastična kot jezik za pisanje. Je odličen knjižni jezik. V nasprotju s slovenščino se z jezikom lahko igraš na neverjeten način. Slovenščina na primer ne pozna zloženk. V nemščini sem našla izraze za čustva in občutke, ki jih je težko izraziti v slovenščini,« je še povedala. In dodala, da nemščine sama ne vidi kot tujega jezik, ampak preprosto kot »svojo nemščino«.

Nagrajenca, ki ga bodo razglasili na zadnji dan, bo izbrala sedemčlanska mednarodna žirija pod vodstvom avstrijskega literarnega kritika Klausa Kastbergerja.

Nagrado Ingeborg Bachmann mesto Celovec podeljuje od leta 1977 v spomin na to pisateljico in pesnico. Velja za eno najpomembnejših literarnih nagrad v nemškem govornem svetu in je vredna 25.000 evrov. Leta 2011 je nagrado prejela koroška Slovenka Maja Haderlap za svoj prvenec Engel des Vergessens (Angel pozabe), leta 2022 pa slovenska pisateljica Ana Marwan.

Pisateljica in pesnica Ingeborg Bachman se je rodila 25. junija leta 1926 v Celovcu in umrla 17. oktobra 1973 v Rimu. Znana je tudi pod psevdonimom Ruth Keller. Velja za eno najpomembnejših avtoric 20. stoletja.