Tradicija, ki temelji na strategijah solidarnosti

V nadaljevanju preberite:

Konec lanskega leta je Slovenski center Pen formiral sekcijo mladih književnikov in književnic, ki se pod imenom Mladi Pen zavzema za enakopravno vključevanje mladih v slovensko literarno krajino. »Že v tridesetih letih je imel tedanji Mladi Pen pomembno vlogo, saj so književniki, med njimi Josip Vidmar in Ferdo Kozak, ustanovili literarno revijo Sodobnost, ki izhaja še danes,« pravi Selma Skenderović, ki sekciji predseduje.