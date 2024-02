Štiri oljne slike, 78 risb in dva animirana filma

V nadaljevanju preberite:

»Oljne slike na razstavi so del pomembnih ciklov Be-Ziehungen (Raz-merja) ter Malfluss (Tok slikanja), ki jih je umetnica ustvarila v devetdesetih letih in v katerih se ukvarja z značajem odnosov, z načinom, kako jih je doživljala,« je povedala Katarina Hergouth in ­dodala, da je postavitev zasnovana tako, da popelje obiskovalca na popotovanje po umetničinem življenju, kronološko sledenje pomembnim krajem in prelomnicam pa je pospremljeno z umetniškimi deli, ki so nastala v posameznem obdobju. »Pri tem se je v projekt zelo uspešno vključila arhitektka razstave Sara Badovinac, ki je zasnovala tudi pohištvo na razstavi; ta se navezuje na umetničino ustvarjanje in sledi njenemu ­vseživljenjskemu raziskovanju zavedanja telesa.«