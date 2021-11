Tretji spol ni konstrukt današnjega časa

V nadaljevanju preberite:

Izhodišče in osrednja tema knjižnega projekta je sicer fenomen virdžin, zapriseženih devic ali burneš, ki prevzamejo moško identiteto in opravila ter vse življenje preživijo v celibatu. Nekdaj je bil razširjen na južnem Balkanu, danes pa ga je mogoče zaslediti le še izjemoma. Vendar trilogija daleč presega zgolj fascinacijo s tem nenavadnim etnološkim in antropološkim fenomenom, tukaj ne gre za hladno deskriptivnost na eni ali eksotiziranje tematike na drugi strani, temveč za celovito refleksijo o Balkanu.