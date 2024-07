Umetnost, ki ne more umreti

V nadaljevanju preberite:

Zini veljajo za manjše, doma izdelane knjižice, zapolnjene s fotografijami, besedili, skicami ali drugimi zamisli ustvarjalca. Ti so od nastanka v zgodnjem 20. stoletju močno zaznamovali alternativno sceno in samozaložništvo, z dostopnostjo pa omogočili širjenje idej in umetnosti vsakega. Prav to jih definira še danes – dejstvo, da lahko zin ustvari prav vsak.