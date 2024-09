Umrl je Fredric Jameson

V 91. letu umrl eden največjih živečih marksističnih mislecev, filozof in kulturni kritik Fredric Jameson. Ameriški teoretik je s svojim delom v zadnjih petdesetih letih bistveno prispeval k sodobnemu razumevanju kulture, politike in estetike, še posebej pomembna je njegova analiza postmoderne.

Navdušenje nad Sartrom ga je vodilo k vseživljenjskemu ukvarjanja s Heglom in Marxom, Lukácsem in Adornom, Benjaminom in Althusserjem. Posvečal se je predvsem raziskovanju povezav med ideologijo in estetiko, kulturo in ekonomijo, jezikom in zgodovino v literaturi, arhitekturi in filmu.