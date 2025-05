V nadaljevanju preberite:

Celodnevni knjižni sejem v središču Ljubljane s svojo odprtostjo in dostopnostjo odpravlja razdalje med bralci, avtorji in založbami. Na deseti zaporedni ediciji se bo predstavilo več kot 70 založb, obiskovalci bodo lahko spremljali tudi zanimiv program z uvodnim in zaključnim koncertom.