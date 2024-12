V mestu ptice vreščijo, na vasi pa pojejo

V nadaljevanju preberite:

Z izdajo Zimskih ptic se je zaokrožila trilogija slovenjgraškega striparja in ilustratorja Gašperja Krajnca. Gre za prodorno avtorsko izdajo, ki vsebinsko zaokroži prva dva dela in zbirko ustoliči med najopaznejše stripovske izdaje zadnjih let. Še več, gre za unikum v slovenski stripovski produkciji, kar so prepoznali tudi pri založbi VigeVageKnjige, ki jo lahko mirne vesti postavimo med vodilne slovenske založbe na področju stripov in risoromanov.