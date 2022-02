V novo leto z novo glavno urednico

Založba Mladinska knjiga je v letu 2021 skupno izdala 574 naslovov v 1.119.048 izvodih. Največ, 725.400 izvodov, je bilo s področja knjižnega založništva, kjer je izšlo 227 novosti in 140 ponatisov. Njihovi avtorji in ilustratorji so prejeli več nominacij in nagrad. V prihodnje napovedujejo spodbujanje izvirnih avtorjev in razvoj digitalnih orodij za pospeševanje prodaje.

Kot so poudarili na današnji novinarski konferenci, so v minulem letu zaznali trend uspeha slovenskih avtorjev. Prva tri mesta na lestvici 20 najbolje prodajanih knjig zasedajo Erica Johnson Debeljak (Devica, kraljica, vdova, prasica), Miha Šalehar (Pustolovec zmote) in Aljoša Bagola (Srečo, prosim); med 20 naslovi pa je kar 12 izvirnih.

Poskočila je prodaja knjig za otroke in mladino; najbolje se prodajajo slikanice. Prevodne uspešnice so serije Harry Potter (ob 20-letnici so ga ponatisnili in nato še trikrat dotisnili), Pet prijateljev in Pasji mož. Kot je poudarila nova glavna urednica založbe Alenka Kepic Mohar, si še posebej prizadevajo za negovanje stika z mlajšimi bralci, saj bodo ti z njimi celo življenje.

Obletnice in prevodi uspešnic

Alenka Kepic Mohar že več kot dve desetletji deluje na področju založništva. »V Mladinski knjigi uspešno vodi Izobraževalno založništvo ter se raziskovalno ukvarja z vplivi digitalizacije na branje in učenje,« so zapisali v njeni predstavitvi. V nagovoru je izrazila zadovoljstvo, da bo imela priložnost »delati z uredniškima ekipama, ki ju vodita Andrej Ilc in Urška Kaloper, zlasti v digitalnih in koronskih časih, ko vemo, da založništvo čaka kar nekaj izzivov, po drugi strani pa to vrača lesk tako knjigi kot predmetu kot njeni vsebini«.

V priročniškem programu bo v letošnjem letu med drugim izšla dopolnjena izdaja Sveta v presežnikih ter posodobljena izdaja Slovarja simbolov. Prihajajo številna dela slovenskih avtorjev, od kuharic (Urška Fartelj, Jernej in Maja Zver) do priročnikov (Veronika Podgoršek, Tina Gorenjak, Shana Flogie), zbirk esejev oziroma kolumn (Irena Štaudohar, Marko Pokorn), turističnih vodnikov (Željko Kozinc, Iztok Bončina). Med prevodi naj omenimo najboljšo publicistično knjigo v letu 2020 Evangelij po jeguljah in vedno aktualno Toksični ljudje.

Izdaje na področju knjig za otroke bodo v znamenju obletnic: 70-letnice najstarejše slovenske knjižne zbirke Sinji galeb (v dveh paketih bo skupno izšlo deset knjig), 20-letnice prvega izida mednarodne uspešnice Zakaj? Lile Prap; 100-letnice rojstva Ele Peroci, ki jo obhajamo jutri in skorajšnje 100-letnice rojstva italijanskega pisatelja Itala Calvina, ki je po vzoru bratov Grimm zbral italijanske pravljice. Jeseni se lahko veselimo prve knjige Gorana Vojnovića za otroke Sinička in taščica ter slikanice Hudobci tandema Julia Donaldson in Axel Scheffler.

Izšle bodo tudi nove knjige Saše Pavček, Metoda Pevca, Monike Žagar, Mance Košir, Mitje Velikonje, Carlosa Pascuala, Tomaža Grušovnika, Renate Salecl; antologija slovenskega soneta ter prva biografija partizanke in plesalke Marte Paulin Schmidt - Brine. V risoromanu bo po zaslugi zamejskega ilustratorja Jurija Devetaka zaživela Pahorjeva Nekropola, Štiri črne mravljice Anje Štefan pa ob ilustracijah Tomaža Lavriča.

Brali bomo »balkanski krimi«, prvo knjigo iz serije Witcher, zadnjo iz žive avtobiografije Deborah Levy, Goncourtova nagrajenca Leïlo Slimani in Hervéja le Tellierja, bookerjevega Douglasa Stuarta ... Jutri pa bodo ob zaključku razstave Saj grem samo mimo: Mozaik razglednic in prijateljstev Aleša Debeljaka v Slovenskem etnografskem muzeju predstavili ponatis pesnikovih prvih treh zbirk Zamenjave, zamenjave, Imena smrti in Slovar tišine.