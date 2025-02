V prihodnjih letih NUK čakajo veliki izzivi

V nadaljevanju preberite:

Preteklo leto je bilo v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) živahno – zibelka slovenskega jezika in kulturne dediščine, ki hrani več kot tri milijone enot gradiva, je praznovala častitljivi 250. jubilej in nedolgo zatem doživela menjavo vodstva. Na njenem čelu od lanskega decembra stoji ravnateljica Jana Kolar, nekdanja izvršna direktorica CERIC-ERIC, evropske raziskovalne infrastrukture, ki se osredotoča na karakterizacijo materialov in biomaterialov. V preteklosti je v NUK vodila raziskave na področju ohranjanja kulturne dediščine, za kar je prejela Zoisovo priznanje za znanstvene dosežke.