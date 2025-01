Spopadata se kapital in to, kar ljudi dela ljudi

V nadaljevanju preberite:

Da je Anja Zag Golob (1976) vrhunska pesnica, založnica, urednica, prevajalka in publicistka, ki zna biti ostra, ko je treba, in hkrati mila, ko je treba, ni nikakršna novost. Gre za ustvarjalko, ki se z vsem, kar počenja, upira banalizaciji in ravnodušju, upira maksimi, da drugače ne gre, toda v Poskusu vsakdanjosti (samozaložba, 2024) ji uspe veliki met – etos humanizma, ki prežema njeno poezijo, neprisiljeno privede v prozo, s tem pa bralki in bralcu s pravo mero resnosti in hudomušnosti iz spisa v spis kaže, kaj pomeni biti (človeku) človek.