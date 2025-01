Kako je videti slovenska knjižna uspešnica?

V nadaljevanju preberite:

»Vsebinsko in literarno močen, družbenoanalitičen in aktualen ter obenem komunikativen slovenski leposlovni roman je v zastoju,« je poudaril Samo Rugelj, avtor knjige Slovenske knjižne uspešnice 21. stoletja: od Panike do Skalpela (Cankarjeva založba). »Razlog je preprost – zelo težko ga je napisati. Slovenski bralec lahko v prevodu bere smetano svetovne knjižne produkcije, veliko najboljšega, kar je izšlo po svetu. Slovenski pisatelj tem pisavam konkurira, ustvarja pa večinoma v slabših pogojih ter pod večjim časovnim in finančnim pritiskom. Do bralcev in kupcev knjig je lažje priti z vsebinsko drugačnimi knjigami, torej (avto)biografijami, izpovedmi, priročniško zasnovanimi deli in tako naprej, kjer so domači avtorji konkurenčnejši. Založbe poslujejo v težkih razmerah, redkokatera domača leposlovna knjiga se dobro prodaja, zato je logično, da se (pre)usmerjajo na področja, ki jim zagotavljajo preživetje.«