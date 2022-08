Pisala sta o ljubezni in slabo poezijo

V nadaljevanju preberite:

Stanovanjske kapacitete Društva slovenskih pisateljev v Ljubljani in na Bledu, namenjene gostom pisateljskih rezidenc, so nedavno odprle vrata tudi ukrajinskim avtorjem. V vojnem času so, kadar so na voljo, začasno zatočišče zanje. Poletje med Ljubljano in Bledom preživljata Ivan Baidak (1990) in Mark Livin (1988).