Vizualni umetnik, ki tudi piše

V nadaljevanju preberite:

Pri nas je tovrstnih zapisov razmeroma malo, zato je še toliko bolj dragocena obsežna knjiga Dušana Kirbiša, letošnjega dobitnika nagrade Prešernovega sklada, ki je nedavno izšla pri založbi Beletrina. Naslov Kratke zgodbe je sicer nekoliko zavajajoč, saj gre za zelo različne zvrsti in ravni pisanja, ki segajo od zelo poglobljenih strokovnih observacij, kratkih memoarskih utrinkov in priložnostnih domislic do stvarnih, tako rekoč enciklopedičnih navedb in objave različnih korespondenc. Predvsem pa številne zapise spremlja svojevrstna poetičnost, ki se distancira od sentimentalnosti, ki sicer obravnava umetnost v najrazličnejših legah, vendar je pravzaprav ne glorificira, še manj na artificielen način mistificira.