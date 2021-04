Vseprisotne interakcije in izmenjave

V nadaljevanju preberite:



Nabor avtorjev in naslovov tega letnika v ničemer ne zaostaja za preteklimi leti. Moje branje je potekalo po zaporedju izhajanja knjig in ne po vrstnem redu njihove predstavitve, ki sledi.



Zaporedje predstavitve je izraz mojega videnja in razumevanja nekaterih miselnih tokov, ki se prepletajo skozi vse knjige. K takemu pristopu me je spodbudila Burkejeva obravnava hibridnosti. To me je nenačrtno napeljalo k temu, da premislim prebrano v preostalih knjigah z zornega kota stikanja, prekrivanja in mešanja idej in ugotovitev. Dela, ki sodijo na različna humanistična in družboslovna področja in uporabljajo različne pojmovne aparate, s katerimi nagovarjajo različno bralstvo, imajo nekaj skupnega. Vsa govorijo o vsepovsod prisotnih interakcijah in izmenjavah. Tri knjige iz Zelene zbirke, Marxova, Burkejeva in Pfallerjeva, pa vsebujejo še sporočilo, da je demokracija prehodno obdobje iz ene avtoritarne oblike družbe v drugo, instrument tega prehoda pa je manipulacionizem, ki povezuje bonapartizem, komunizem, fašizem in današnji neoliberalizem.