Z leti ugotoviš, kje je entuziazem trčil ob realnost

Po začetkih, ki so jih zaznamovali izdajanje brezplačne revije o filmu Premiera, prva knjiga Sobotne filmske zgodbe, nekaj desetin domačih knjig o filmu – vse od začetka je »njihov avtor« tudi Marcel Štefančič, jr. – in nekaj obsežnih filmskih enciklopedij, je založba UMco s ponatisom knjige Pot samouresničevanja psihiatra dr. Janeza Ruglja razširila svoj repertoar. Samo Rugelj je ob obletnici za Delo povedal več o tem, kakšne knjige izdajajo in zakaj, kaj jih pri tem vodi, kakšen odnos imajo do drugih založb ... V pogovoru pa izveste tudi, zakaj bi kupil vse knjige, ki jih izdajo, s katero je povezana najlepša zgodba te založbe ter zakaj tudi najboljši težko vzdržijo ustvarjanje revije Bukla.