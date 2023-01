Za vsako bolezen knjiga raste

V nadaljevanju preberite:

Pretekli teden je minil v znamenju obetavnih in obsežnih knjižnih napovedi. Založbi Beletrina in Mladinska knjiga sta ob pregledu lanskega delovanja predstavili naslove in avtorje, po katerih bomo lahko posegali v tem letu. Med njimi najdemo Annie Ernaux, Miro Furlan, Johna Williamsa, Slavenko Drakulić, Michela de Montaigna, Jasmina B. Freliha, Ano Marwan in številne druge.