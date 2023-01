Poezija kot žebelj, poezija kot nenehni boj

V nadaljevanju preberite:

Po besedah prevajalca in literarnega kritika Saša Puljarevića, ki bo na dogodku usmerjal pogovor med pesnikom Pinom Pograjcem (trenutno magistrskim študentom anglistike in primerjalne književnosti) ter pesnikom in urednikom založbe Črna skrinjica Dejanom Kobanom, avtor »v pesniškem prvencu Trgetanje nepretenciozno, jezikovno natančno, predvsem pa izredno slikovito sestavlja motive in se loteva tem, ki tako ali drugače obremenjujejo avtorja, a hkrati vrednostno ostajajo univerzalne. Prizori, ki jih ubeseduje, so kljub razrahljanemu slogu izrazito čustveno nabiti, močni [...], a pri tem niso prav nič mladostniško zaletavi; da se je kljub prvencu in snovi uspešno izognil patetiki, kaže na avtorjev potencial.«