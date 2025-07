Granit Xhaka se vrača v prvo angleško ligo

Srbski nogometaš kosovskih korenin Granit Xhaka se iz Nemčije spet seli na otok. 32-letnik, ki je bil v pretekli sezoni član Bayer Leverkusna, je kar sedem let preživel pri londonskem Arsenalu, sedaj pa bo postal novi član Sunderlanda. Povratniki v najelitnejšo angleško ligo bodo zanj odšteli dobrih 15 milijonov evrov, dres črnih mačk pa bo nosil tri sezone.

Xabi Alonsko je bil tvorec izjemno uspešno sezone 2023/24 v kateri je Leverkusen brez poraza prvič v zgodovini osvojil bundesligo. FOTO: Thilo Schmuelgen/Reuters

Za Liverpool je sicer Xhaka odigral 297 tekem, z ekipo pa je dvakrat postal tudi angleški pokalni prvak. V Leverkusnu je pod taktirko Xabija Alonsa osvojil nemško ligo in pokal, pred tem pa je z matičnim Baslom dvakat postal švicarski prvak. Z reprezentanco, pri kateri je rekorder po številu nastopov, je trikrat zaigral na svetovnem prvenstvu. Njegov dve leti starejši brat Taulant je igral pod albansko zastavo, kariero pa je končal letos poleti.

Sunderland se letos po sezoni 2016/17 vrača med angleško elito, vmes pa je štiri leta preživel celo v tretji ligi. V boju za obstanek so porabili okrog 130 milijonov evrov, s čimer so po zapravljenem denarju na sedmem mestu lige. poleg Xhake so prišli še Enzo Le Fee, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi in Simon Adingra. Klub je zapustil Jobe Bellingham, ki se je preselil v Borussio z Dortmunda, kjer se je kalil tudi njegov veliko uspešnejši brat Jude Bellingham.