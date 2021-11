Zgodovinar odkril morda najstarejši strip o nacističnem nasilju

Nizozemski zgodovinar Kees Ribbens je odkril strip iz leta 1944, ki na realističen način dokumentira nasilje, ki so ga v koncentracijskih taboriščih izvajali nacisti. Po oceni profesorja zgodovine bi lahko bilo delo Nazi Death Parade, ki ga je zasledil pri nekem ameriškem spletnem prodajalcu, najstarejši preživeli strip iz druge svetovne vojne.

Strip vsebuje realistične upodobitve taboriščnikov, ki so jih v živinskih vagonih prevažali do taborišč, in plinskih komor, kamor so jih peljali pod pretvezo, da se bodo oprhali. Pod risbe se je podpisal August Maria Froehlich, Avstrijec, ki je emigriral v Ameriko. Najverjetneje je risbe ustvaril na podlagi pričevanj sovjetskih vojakov, potem ko so bili osvobojeni iz koncentracijskega taborišča Majdanek.

V holokavstu je umrlo skoraj šest milijonov Judov. FOTO: Joe Klamar/AFP

Strip je bil objavljen, da bi javnosti predstavil grozote nacističnega režima. »Slika lahko spregovori tudi, ko besede ne morejo več,« je povedal zgodovinar, zaposlen na nizozemskem Inštitutu, ki preučuje vojno obdobje in holokavst.

Na risbah niso upodobljeni Judje. Po zgodovinarjevih predvidevanjih morda zato, da z njimi ne bi sprožili antisemitizma. Med drugo svetovno vojno so namreč skrivali poročila o poskusih uničenja Judov, zato širša javnost ni verjela informacijam o tem. Načrt pogroma nad Judi je bil razkrit šele po porazu Nemcev.

Po Ribbensovih besedah so sicer v 40. letih obstajali poskusi stripovskih upodobitev sadističnega ravnanja nacistov, vendar so bili večinoma bolj klišejske narave in niso prikazovali sistematičnega iztrebljanja. Stripi o holokavstu se pojavijo precej pozneje, med najbolj znamenitimi je Maus Arta Spiegelmana iz 80. let, ki zgodbo o holokavstu predstavi prek igre mačk (nacistov) in miši (Judov).