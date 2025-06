V nadaljevanju preberite:

Nekega dne se zbudite in je osemnajsti november. Prav nič nenavadnega. Dokler se naslednji dan ne zbudite in je osemnajsti november. In naslednji. In naslednji. In še leto dni zatem. Toda če se sami zavedate, da znova in znova živite prav ta, isti dan, se ljudje okoli vas v osemnajsti november vselej zbujajo prvič. Čas se je, zapiše Solvej Balle (1962), snel s tečajev. Dobrodošli v O prostornini časa.