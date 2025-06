Mladinska knjiga: strateška naložba ali predaja tujemu lastniku?

V nadaljevanju preberite:

V mesecu, ko največja slovenska založba, ki poseduje tudi edino knjigarniško mrežo v državi, praznuje 80 let, je vzniknila vest, da prenovljena strategija upravljanja kapitalskih naložb predvideva njeno delno privatizacijo. In čeprav SDH zatrjuje, da Mladinske knjige za zdaj ne namerava privatizirati, so pozivi, naj se jo nazadnje umesti med strateške naložbe, vse glasnejši. Toda kaj ob tem storiti z izzivi, s katerimi se spopada, in kaj ti pomenijo za panogo?