Znani so nominiranci za književno nagrado modra ptica 2022

Nagrado modra ptica za najboljše še neobjavljeno književno delo Skupina Mladinska knjiga podeljuje za zvrst roman za odrasle. Zmagovalec bo prejel denarno nagrado v višini 10.000 evrov bruto. Komisija ga bo izbrala med tremi finalisti in ga razglasila prihodnji ponedeljek v knjigarni Konzorcij. Zmagovalno knjižno delo bo izšlo v prvi polovici leta 2022.

Z založbe Mladinska knjiga so sporočili, da so do 1. julija 2021 prejeli 60 romanov 40 avtoric in 20 avtorjev. Strokovna komisija v sestavi Aljoša Harlamov (predsednik), Nela Malečkar (namestnica predsednika), Andrej Blatnik, Bojan Švigelj, Tatjana Stojić in Katja Kovač (člani) je prebrala vsa prispela dela in med njimi izbrala tri nominirance.

To so »razgiban, sodoben in duhovit ljubezenski roman, ki se bo žal marsikomu zdel še kako znan« Evo me Vanje Kranjc; Staranje, »tenkočutna pripoved o gospodu Kobalu, ki se, priklenjen na posteljo v bolnišnici, brez glasu potaplja v svoje spomine, dokler so še njegovi, in dela nekakšen obračun z življenjem in smrtjo«, Manke Kremenšek Križman ter »v mnogih prizorih izpisan roman« Na klancu Tine Vrščaj, ki prikazuje odnos med Evo in Gregorjem, »ki z dvema deklicama živita na Klancu in počasi spoznavata, da se njune vrednote in odnos do sveta ne ujemajo povsem«.

Dosedanji zmagovalci natečaja so Simona Semenič (Skrivno društvo KRVZ), Mojca Širok (Pogodba), Miha Mazzini (Zvezde vabijo), Roman Rozina (Županski kandidat Gams), Vinko Möderndorfer (Kot v filmu) in Stanka Hrastelj (Igranje).

Modra ptica za roman za odrasle bo letos podeljena četrtič. Doslej nagrajeni in nominirani romani za odrasle so bili zelo uspešni, so poudarili v sporočilu za javnost. Roman Igranje je bil leta 2013 v ožjem izboru za nagrado kresnik, zmagovalni roman natečaja Modra ptica 2018 Pogodba Mojce Širok (Mladinska knjiga, 2018) ter oba nominirana: Norhavs na vrhu hriba Suzane Tratnik (Cankarjeva založba, 2019) in Ivana pred morjem Veronike Simoniti (Cankarjeva založba, 2019), so bili v najožjem izboru še za druge nagrade. Ivana pred morjem je leta 2020 prejela kresnika 2020, nominirana je bila tudi za nagrado kritiško sito. Tudi roman Norhavs na vrhu hriba Suzane Tratnik je bil med kresnikovimi finalisti za leto 2020. Z modro ptico nagrajeni roman Pogodba Mojce Širok je bil leta 2018 nominiran za najboljši prvenec, leta 2019 pa finalist za nagrado kresnik.