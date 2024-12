V nadaljevanju preberite:

»V času interneta in popolne razpršenosti idej se izgubljajo kriteriji, idejni, moralni, vsakršni. Vsakdo ve vse in to tudi tako zapiše na ta ali oni internetni forum. Kdor ve vse, običajno ne ve in ne razume ničesar. Človek, ki je napisal deset knjig, ima v tej informacijski džungli enako težo kot nekdo, ki deset knjig niti prebral ni.« S tem zapisom je Drago Jančar v svoji zadnji knjigi Zakaj pisati: eseji in drugi zapisi zelo plastično orisal današnji položaj na področju javnega družbenega diskurza, ki se je prelevil v povsem irelevantno prazno polemičnost, neredko začinjeno z banalnostjo in vulgarnostjo.