Na Berlinalu nagrajen film Kaj ti je deklica režiserke Urške Djukić je film presežkov. Tematsko je na nežen in prefinjen način posvečen najstniškemu prebujanju in zorenju, vizualno in zvočno pa katoliškemu dekliškemu pevskemu zboru. Šestnajstletno Lucijo je odlično odigrala takrat šestnajstletna Jara Sofija Ostan.