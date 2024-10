Mirko Bratuša: Skotom/Galerija Bažato, Ljubljana

V nadaljevanju preberite:

Humor v naši umetniški praksi nikoli ni bil posebej cenjen, v zadnjem času pa je skoraj izginil. In vendar imamo avtorja, pri katerem je humor ena od vitalnih karakteristik njegovega opusa, to je kipar Mirko Bratuša. Za razliko od nekaterih drugih umetnikov, ki se komičnim pou­darkom praviloma posvečajo v delih manjših formatov in bolj hitropoteznih tehnik, Bratuša tudi pri teh projektih neredko izbira velikopotezno oziroma kar monumentalno formo, prav tako žlahtne materiale, s čimer se pravzaprav ironija ustoliči kot legitimen modus in predvsem dobi drugačen, bolj relevanten pomen.