Nekaj dragocenih sugestij večnega konservativca

»Naši predniki so proučevali kulture, ki so jim bile popolnoma tuje. Učili so se jezikov in literatur Grčije in Rima, razumeli, ljubili in na svoj način častili poganske bogove, prevajali so iz hebrejščine, sanskrta in arabščine ter prepotovali svet, gnani od nenasitne radovednosti.« Od vsega tega je ostalo bore malo, kot nekakšno multikulturnost nam po Scrutonovem mnenju danes ponujajo »mešanico popa, telenovel in cenenega kiča«. Vendar avtor ne sprejema mračnih napovedi o skorajšnjem dokončnem zatonu kulture in civilizacije, saj »tu in tam, zaščitene pred bliščem in hrupom medijev, starodavne duhovne sile še vedno delujejo«.