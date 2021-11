Ocena: Đorđić se vrača

V nadaljevanju preberite:

Priznam, da je novi roman Gorana Vojnovića, Đorđić se vrača, spremljalo nekaj skepse. Gre namreč – kot je očitno že iz naslova – za nadaljevanje, in sicer Vojnovićevega eksplozivnega prvenca Čefurji raus. Ta je bil obenem velik komercialni oziroma prodajni uspeh, kar pomeni, da so bralci/kupci nadaljevanja že tako rekoč zagotovljeni (in vsaj podatek o izposojenosti knjige potrjuje to špekulacijo).