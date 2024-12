(OCENA) Ex, režija Maruša Kink

V nadaljevanju preberite:

Režiserka Maruša Kink usmeri fokus uprizoritve v igralske stvaritve Mojce Funkl, Jerneja Gašperina in Nine Rakovec, ki na odru brezkompromisno preigravajo tenzije, ki se gradijo med protagonisti dramskega besedila. Realistično zasnovani igralski nastopi uspešno ujamejo živost von Mayenburgovih replik, njihovo preskakovanje, prekinjanje in vsesplošno dinamiko, ki se preigrava med podtekstualno nežno skrbjo in absolutno agresijo.