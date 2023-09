Ocenjujemo: Ivan Viripajev: Pijani

V nadaljevanju preberite:

Nedvomno inventivna postavitev, kjer je omenjena dvojnost v ospredju ne samo v inspirativnosti in destrukciji, ampak se kaže tudi v ekspoziciji igralskih parov ter izmenjavi intimistične in spektakelske forme, predvsem pa v kakofoničnem prepletu relevantnega in banalnega, svetnega in profanega, spominov in pozabe ter potencialnih afirmativnih okruškov in ultimativnega nihilizma.