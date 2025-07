Ocenjujemo: Kup zlatega listja

V nadaljevanju preberite:

Na hiter prelet je slikanica Kup zlatega listja, ki jo je ilustriral Peter Škerl, s katerim je avtorica že večkrat uspešno združila moči (v že omenjeni slikanici O kravi, ki je lajala v luno, ki je prejela nagrado Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico, za založbo, pri kateri je izšla tudi pričujoča knjiga, pa sta pred leti skupaj ustvarila krasno, pretresljivo slikanico Tu blizu živi deklica, ki je bila prevedena v več tujih jezikov, uvrščena na seznam Belih vran, pred kratkim pa je prejela eno največjih nagrad za otroško literaturo v Grčiji, nagrado revije Elniplex, v kategoriji najboljše knjige za otroke od 8 do 11 let), motivno razmeroma monotona, a po drugi strani to lepo sovpade z naravo jeseni, ko se vse umirja, ko si lahko vzamemo čas za vprašanja in razmisleke o skrivnostih življenja.