Ocenjujemo: Surferski dnevi

Primož Mlačnik z romanom Surferski dnevi slovensko prozo seznanja s podžanrom surferskega noirja, ki se – temi primerno – dogaja na južni obali Portugalske leta 2011, torej v prelomnem obdobju na začetku 21. stoletja, po svetovni finančni krizi in intervenciji trojke. Vse to sicer v romanu ni nikdar eksplicitno omenjeno, a že po fokalizaciji pripovednih glasov – mladi surfer Homero Fernandez ter prekarni detektiv Caetano Assunto – je občutna razlika z avtorjevim prejšnjim romanom, Otok psov. Če so tega naseljevali akademiki, mladi raziskovalci, direktorji policije, uredniki časopisov, sta junaka Surferskih dnevov veliko večja periferneža, ki tudi zavestno izbirata življenje na robu.