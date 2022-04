Ocenjujemo: Lepa kot slika, performans na VR-očalih

V nadaljevanju preberite:

Projekt skozi modulacije ohranja isto izčiščeno akcijo. Simona Semenič vsakega od modulov začne s svojim golim telesom, ki vsakokrat stopi pred nas kot aktivno so-določujoče; golo telo Simone Semenič je dokument avtoričine osebne zgodovine, je neponovljivo in pričevanjsko subjektivno. V njem so zajete vse avtoričine izkušnje in z goloto so v nekem smislu razkrite tudi njene kulturne obremenjenosti; telo, ki stopa pred nas, je žensko telo, telo (družbenokritične) performerke, telo osebe z epilepsijo (kar Simona Semenič tematizira v svojem opusu), telo dramaturginje ... ravno na presečišču javnosti zakritih osebnih, intimnih in znanih ji, družbeno dostopnih vsebin se poraja avtoričina subjektivnost.