Ocenjujemo: Ludvik Pandur/ Retrospektiva / UGM

Retrospektive nadvse zanimiva ilustracija zgodovinskih premen, in to ne zgolj zunanjih, formalnih, temveč tudi ali predvsem premen temeljnih družbenih amplitud, strategij, prioritet in nenazadnje atmosfere ter duha časa. Seveda še vedno soobstajajo figuralni in nefiguralni ter stvarni in simbolni likovnimi elementi, vendar je vedno v ozadju distanca do zunanjega sveta, ki je domnevno nezanimiv in banalen, kulturna zgodovina pa anahronistična in za današnji ustroj sveta jalova. Ludvik Pandur se je temu diktatu vseskozi uspešno upiral, njegova velika abstraktna platna pa so prej dokaz o vitalnosti tovrstne usmeritve kot kapitulacije pred zahtevami, da je slikarstvo in vse v zvezi s tovrstno ontološko pozicijo zapisano pozabi.