Ocenjujemo: Made in Maribor II /UGM Studio Maribor

Postavitev, na kateri sodeluje več kot štirideset mariborskih umetnikov, se idejno naslanja na prostorsko osredotočeno umet­nost, v neokonceptualizmu še vedno vplivno usmeritev. Umetnikom, ki so imeli pri ustvarjanju popolno svobodo, je bila kot idejno izhodišče dana kolektivna izkušnja zadnjih dveh let. Sodelujejo umetniki s področij slikarstva, kiparstva in oblikovanja, njihova dela so razstavljena nelinearno, v dveh nadstropjih in brez kategorizacije po ustvarjalnih področjih. Takšna postavitev omogoča poljubno smer gibanja obiskovalca med deli in prispeva k razgibanosti razstave, ki bi lahko z bolj strogo postavitvijo dajala vtis ponavljanja.