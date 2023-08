Ocenjujemo: Na senčni strani blokov

V nadaljevanju preberite:

Na senčni strani blokov je prva zbirka kratke proze Muanisa Sinanovića, avtorja, ki v kontekstu slovenske in širše regionalne krajine pomembno deluje praktično v vseh literarnih in obliterarnih zvrsteh, pa naj gre za prozo, poezijo, eseje ali pa literarne kritike. Pri tem njegovo poetiko zaznamuje rez, ki ločuje bolj eksperimentalna dela, polna ostrih pokrajin, kot sta pesniška zbirka Dvovid in roman Anastrofa, od pesniške zbirke Krhke karavane in knjige esejev Beat v svetu, ki prinaša več liričnega zaziranja ter presežnega znotraj vsakdanjega (pri čemer – in to je kvaliteta tudi njegovega kratkoproznega prvenca – je stalno prisoten tudi družbeni in materialni okvir).