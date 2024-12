(OCENA) Natalija Šeruga Golob: Iz Zbirke W. B.

V nadaljevanju preberite:

Vprašanje časa in njegovi virtualni prostori dobivajo tukaj konkretne razsežnosti in otipljiv multidimenzionalni volumen, ki presegajo zgolj čudenje optični lepoti površine in perfekciji barvnih površin. Tridimenzionalni iluzionizem in iz tega izhajajoče predstavne aluzije so resnično svojevrstna vizualna prezentacija časa, ki lahko evocira različne odzive in mentalne reakcije tudi v njihovi čutni prezenci, ne zgolj kot iluzionistična ilustracija določenega fenomena.