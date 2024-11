(OCENA) Različnosti; kustos Sarival Sosič

V nadaljevanju preberite:

Neizpodbitno dejstvo je, da so razstave, ki tematizirajo medij kiparstva, vsekakor zanimive in dobrodošle, saj se njihov glavni namen običajno kaj hitro obrestuje z izvirnostjo in kakovostjo razstavljenih kiparskih del.

Ena od takšnih razstav je skupinska predstavitev kiparstva Različnosti v Mestni galeriji Ljubljana, v kateri je zbranih sedem kipark (Tea Curk Sorta, Tejka Pezdirc, Natalija R. Črnčec, Kristina Rutar) in kiparjev (Marko A. Kovačič, Borut Korošec, Zoran Srdić Janežič) ter skladatelj in oblikovalec zvočnih skulptur Boštjan Perovšek. Gre za avtorje z zelo raznolikimi poetikami, formami in koncepti, tako da ni mogoče najti skupnega povezovalnega elementa, saj tudi koncept izbora temelji na različnosti.