Ocenjujemo: Od blizu/Moderna galerija, Ljubljana/kuratorka Nada Madžarac

V nadaljevanju preberite:

Razstava Od blizu: ohranjanje, varovanje in konserviranje-restavriranje del moderne in sodobne umetnosti v Moderni galeriji (MG), ima sicer povsem drugo intenco, saj je v ospredju problematika konservatorstva in restavratorstva umetnin, vendar lahko projekt beremo tudi na različnih drugih ravneh. Nedvomno je izpostavljena topika zanimiva ne samo za ožjo, strokovno, temveč tudi za širšo, laično javnost, saj je z rušenjem ustaljenih tehnoloških pravil ter uporabo vedno novih, neredko neobstojnih materialov problematika ohranjanja kulturne dediščine vse bolj akutna, vendar projekt razkriva še številne druge aspekte obravnave, prezentacije in percepcije umetnin.