Ocenjujemo: OR poiesis (a.k.a. Petra Kapš): Privlačnost. Petrifikacija

Petra Kapš je ena od umetnikov, ki so o povezavi med naravo in človekom zmožni povedati nekaj novega in to predstaviti na način, ki uspešno izzove čustveno reakcijo. Razstava Privlačnost. Petrifikacija, intimno-kozmični dialog elementov (Galerija artKIT, produkcija: Petra Kapš v soorganizaciji s KID Kibla), ki razvija temo človeško-kameninske hibridnosti ter vključuje dva performativna videa, abstraktno zvočno kompozicijo in fotografije, prihaja v času, ko se že zavedamo, da so v meteoritih vsi osnovni elementi našega DNK in RNA. Dojemanje, da smo bližnje povezani z anorganskim, lahko skozi razstavo gradimo na podlagi tako intuitivnega kot tudi znanstveno utemeljenega znanja, umetnica pa se tokrat osredotoči na prvo.