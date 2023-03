Ocenjujemo: Soap opera / režija Marko Čeh

V nadaljevanju preberite:

Milnica postane ključni element globljega raziskovanja najglobljih želja, strahov in motivacij protagonista ter zagotavlja delno oprijemljiv prikaz njegovega psihološkega stanja. Ta močni vizualni medij tako like kot občinstvo sooči s kompleksnimi čustvi in idejami, ki se metafizičnemu približajo bolj, kakor bi se drugi gledališki elementi. Dostop do notranjega sveta likov postane transformativen in visceralen.