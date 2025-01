(OCENA) Trenutek na poti/Galerija Bažato, Ljubljana

V nadaljevanju preberite:

Kar se tiče trenutka razstava nedvomno ponuja eno od pomembnejših premis današnjega časa, namreč sposobnost vzeti si vsaj trenutek za stvari, ki niso nujno najbolj atraktivne in kolosalne, vendar nosijo sugestivno sporočilo. To morda ni razvidno na prvi pogled, zato je potreben več kot le trenutek. Kar v današnjem izrazitem deficitu zmožnosti koncentracije ni enostavna naloga, pri čemer so izgovori o hitrem tempu življenja in pomanjkanju časa prazna izmišljija in banalen izgovor.